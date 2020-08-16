В России за сутки выявили 4 969 случаев заражения COVID-19

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16 августа 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

тест на COVID-19, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 4 969. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно последней информации, новые случаи заражения были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе также уточнили, что у 1 284 пациентов не выявлено каких-либо клинических проявлений болезни.

В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировали 922 853 случая заражения коронавирусом нового типа.