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В России за сутки выявили 4 969 случаев заражения COVID-19

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 4 969 случаев заражения COVID-19
тест на COVID-19, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 4 969. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно последней информации, новые случаи заражения были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе также уточнили, что у 1 284 пациентов не выявлено каких-либо клинических проявлений болезни.

В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировали 922 853 случая заражения коронавирусом нового типа.

ЕТ

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