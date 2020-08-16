Уточнен порядок распределения российской вакцины от COVID-19

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16 августа 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Утром в воскресенье, 16 августа, стало известно об утверждении порядка распределения российской вакцины от коронавируса нового типа. Информацию предоставили ранее сегодня в кабинете министров.

Уточняется, что первая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина была включена в список лекарств, распределение которых регулируется государством. Вышеуказанная мера даст возможность контролировать поставки препарата в регионы РФ и позволит избежать дефицита.

Подчеркивается также, что помимо новой вакцины, в перечень были добавлены еще шесть препаратов: дексаметазон, олокизумаб, барицитиниб, канакинумаб, левилимаб и тофацитиниб.