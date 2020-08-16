Перечислены регионы с наименьшими темпами роста случаев коронавируса
16 августа 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заражённых коронавирусом нового типа в России составило 922 853 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 16 августа.
При этом наибольшее число заболевших COVID-19 выявлено Москве – 688, Санкт-Петербурге – 163, Московской области – 154, Свердловской области- 150, Ставропольском крае – 129 и Ростовской области – 129.
«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,0%, 2. Московская область, Республика Северная Осетия - 0,2%, 3. Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край, Чеченская Республика - 0,3%», - пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 4 969, 68 - умерли.
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