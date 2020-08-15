В Крыму зафиксирован резкий рост случаев коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за минувшие сутки на территории полуострова выявлено более 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в субботу, 15 августа.

«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения», - пояснил он.

Аксенов отметил, что за время пандемии на полуострове зафиксировано 1715 заболевших COVID-19, из них 83 - завозные из-за границы, 112 - из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1276 - при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 244 - при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровевших за весь период – 1190 человек, уточнил он.

Опубликована статистика по коронавирусу за сутки в России.