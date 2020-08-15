Опубликована статистика по коронавирусу за сутки в России

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: машина скорой помощи, Замир Усманов/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 917 884 человек. Об этом стало известно в субботу, 15 августа.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 061 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1351 (26,7%) без клинических проявлений … Зафиксировано 119 летальных исходов … полностью выздоровело 6 447 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольше число заболевших COVID-19 выявлено в Москве – 695, Санкт-Петербурге – 162, Свердловской области – 158, Московской области - 153 и Ростовской области – 128.

Ранее Глава НИЦ Александр Гинцбург объяснил, как будет проходить третий этап испытаний вакцины против COVID-19.