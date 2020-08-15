Опубликована статистика по коронавирусу за сутки в России
15 августа 2020, 10:42[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 917 884 человек. Об этом стало известно в субботу, 15 августа.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 061 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1351 (26,7%) без клинических проявлений … Зафиксировано 119 летальных исходов … полностью выздоровело 6 447 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольше число заболевших COVID-19 выявлено в Москве – 695, Санкт-Петербурге – 162, Свердловской области – 158, Московской области - 153 и Ростовской области – 128.
Ранее Глава НИЦ АлександрГинцбург объяснил, как будет проходить третий этап испытаний вакцины против COVID-19.
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