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Аргументы Недели Общество 13+

Елена Малышева не может покинуть США

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева не может покинуть США
Фото: Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Известная телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что не может вернуться из Соединенных Штатов в Россию после поездки к родственникам. По ее словам, ей приходится искать билеты через «третьи страны».

«Не могу понять, почему «Аэрофлот» продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь всё неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар», - высказала она.

Малышева отметила, что в Ньй-Йорке все закрыто, но им удалось найти небольшой ресторанчик, где играла живая музыка. По ее словам, дети внимательно слушали артистов, отметив, что сама приучает одного из внуков к музыке.

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