Елена Малышева не может покинуть США

Известная телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что не может вернуться из Соединенных Штатов в Россию после поездки к родственникам. По ее словам, ей приходится искать билеты через «третьи страны».
«Не могу понять, почему «Аэрофлот» продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь всё неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар», - высказала она.
Малышева отметила, что в Ньй-Йорке все закрыто, но им удалось найти небольшой ресторанчик, где играла живая музыка. По ее словам, дети внимательно слушали артистов, отметив, что сама приучает одного из внуков к музыке.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.