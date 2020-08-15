Елена Малышева не может покинуть США

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15 августа 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Известная телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что не может вернуться из Соединенных Штатов в Россию после поездки к родственникам. По ее словам, ей приходится искать билеты через «третьи страны».

«Не могу понять, почему «Аэрофлот» продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь всё неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар», - высказала она.

Малышева отметила, что в Ньй-Йорке все закрыто, но им удалось найти небольшой ресторанчик, где играла живая музыка. По ее словам, дети внимательно слушали артистов, отметив, что сама приучает одного из внуков к музыке.