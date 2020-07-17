Елена Малышева заявила, что Нью-Йорк «парализован страхом» из-за пандемии COVID-19
17 июля 2020, 13:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Instagram
Российская телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что в Нью-Йорке в настоящий момент "все парализовано страхом" из-за пандемии коронавируса нового типа. Она уточнила, что в городе "все закрыто".
Телеведущая уточнила, что если открыт какой-то магазин, то люди входят туда по одному. Владельцы записывают фамилию посетителя и просят его указать адрес электронной почты. Малышева добавила, что все носят маски. Более того, передачи на русском радио в США посвящены исключительно пандемии COVID-19.
Врач заметила, что во всем мире привыкли к тому, что США – это оплот научного подхода, однако сейчас в стране "властвуют страхи".
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