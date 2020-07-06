Малышева летит в США к родственникам: она в третий раз станет бабушкой
6 июля 2020, 22:23[ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая и доктор Елена Малышева сообщила своим поклонникам радостную новость – она в третий раз станет бабушкой. По ее словам, она скоро сможет увидеться со своими близкими, а именно с сыном, который работает в США.
«Всю вспышку сын проработал в коронавирусной реанимации, не заболел, и сейчас их госпиталь возвращается к кардиологии. Все это время дома сына ждали его прекрасная беременная жена и двое маленьких сыновей. Этим летом мы ждем появления на свет первой девочки в нашей семье», - поделилась телеведущая.
Малышева отметила, что полгода не видела родных и планирует навестить их.
«Наконец-то я всех увижу. Везу чемодан игрушек! … Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации», - рассказала она.
Доктор также добавила, что за время пандемии новой инфекцией переболели ее мать, младший сын и брат.
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