Малышева летит в США к родственникам: она в третий раз станет бабушкой

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6 июля 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Елена Малышева, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная телеведущая и доктор Елена Малышева сообщила своим поклонникам радостную новость – она в третий раз станет бабушкой. По ее словам, она скоро сможет увидеться со своими близкими, а именно с сыном, который работает в США.

«Всю вспышку сын проработал в коронавирусной реанимации, не заболел, и сейчас их госпиталь возвращается к кардиологии. Все это время дома сына ждали его прекрасная беременная жена и двое маленьких сыновей. Этим летом мы ждем появления на свет первой девочки в нашей семье», - поделилась телеведущая.

Малышева отметила, что полгода не видела родных и планирует навестить их.

«Наконец-то я всех увижу. Везу чемодан игрушек! … Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации», - рассказала она.

Доктор также добавила, что за время пандемии новой инфекцией переболели ее мать, младший сын и брат.