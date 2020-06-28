Мать Елены Малышевой победила коронавирус. Женщине 87 лет

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28 июня 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева поделилась со своими подписчиками радостной новостью. Её 87-летняя мама победила коронавирус. Галина Александровна провела несколько недель в больнице, из них две в реанимации.

"Моя мама — настоящий победитель. Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила ее в кафе. Я мечтала прийти туда еще раз вместе с мамой. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые ее лечили! Спасибо моему брату!", - написала Малышева в соцсети.

По словам Малышевой, решающую роль сыграли препараты для разжижения крови, которые принимала Галина Александровна на постоянной основе. Она назвала эти препараты главными при лечении коронавируса, которые спасают жизнь. При этом у матери телеведущей были тяжелая сердечная недостаточность, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, постоянные формы мерцательной аритмии, три порока сердца.

Елена Малышева спросила маму, почему, по ее мнению, она смогла победить коронавирус. "Потому что я хотела жить!" - ответила Галина Александровна.

Фото: Instagram/@malysheva.live