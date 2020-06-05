Малышева призвала не бояться заразиться COVID-19 через поверхности

Телеведущая Елена Малышева заявила, что коронавирусом COVID-19 невозможно заразиться через поверхности. Об этом она сообщила своим подписчикам в социальной сети.
Малышева опубликовала в Сети ряд видео, где она гуляет по ЦУМу. Врач призвала россиян не бояться подцепить коронавирусную инфекцию при прикосновении к непродезинфицированным поверхностям. По ее словам, за все время пандемии COVID-19 не было зафиксировано ни одного случая, когда человек заразился таким образом.
Ранее Итальянский ученый Сальваторе Куриале оценил эффективность дезинфекции улиц во время пандемии коронавирусной инфекции.