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Малышева призвала не бояться заразиться COVID-19 через поверхности

, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

Малышева призвала не бояться заразиться COVID-19 через поверхности
Елена Малышева. Фото: соцсети

Телеведущая Елена Малышева заявила, что коронавирусом COVID-19 невозможно заразиться через поверхности. Об этом она сообщила своим подписчикам в социальной сети.

Малышева опубликовала в Сети ряд видео, где она гуляет по ЦУМу. Врач призвала россиян не бояться подцепить коронавирусную инфекцию при прикосновении к непродезинфицированным поверхностям. По ее словам, за все время пандемии COVID-19 не было зафиксировано ни одного случая, когда человек заразился таким образом.

Ранее Итальянский ученый Сальваторе Куриале оценил эффективность дезинфекции улиц во время пандемии коронавирусной инфекции.

АБ
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