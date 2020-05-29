Малышева назвала лекарство, которое может быть опасным при лечении коронавируса

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29 мая 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева, кадр первый канал

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась с телезрителями информацией об опасности лекарственного препарата гидроксихлорохин, который во всем мире применялся для лечения коронавирусной инфекции.

Гидроксихлорохин начали использовать вместе с азитромицином когда только началась распространяться новая инфекция.

Первыми провели исследование медики 20 марта во Франции. При лечении 36 пациентов былр замечено, что сочетание гидроксихлорохина с антибиотиком COVID-19.

Исследователи тогда решили, что препараты мешают прикрепляться вирусу к клетке.

Так как в самом начале информации о лечении новой инфекции у медиков не было, гидроксихлорохин с азитромицином продолжали назначать пациентам в больницах. Вскоре, в начале мая появилось второе исследование. В нем учувствовало уже 1376 человек. Ученые выявили, что гидроксихлорохин никак не влияет на риск интубации или смерти при короновирусе. Соответственно, нет разницы назначать его пациентам или нет.

Ученые продолжали заниматься изучение этого препарата при лечении COVID. 22 мая были получены результаты исследования, в котором учитывался опыт 671 клинических центров. В исследовании приняли участие около 100 тысяч человек. Как выявили ученые, применение гидроксихлорохина приводит к повышению смертности от коронавируса и риску повышения частоты угрожающих жизни аритмий.

Результаты исследования описаны в журнале "Ланцет". Елена Малышева, со ссылкой на статью, сказала, что этот препарат нельзя использовать при лечении или профилактики коронавируса.

Она посоветовала людям при назначении гидроксихлорохина рассказать лечащему врачу про исследование узнать, как быть в этом случае.