Мишустин предложил вернуть в сердца молодежи «советскую романтику» Камчатки

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото:Камчатка, pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, почему молодежь перестала посещать Камчатку. По его словам, это связано не только с деньгами, но и с качеством жизни в регионе.

Мишустин отметил, что в 1970-х годах на Камчатке проживало более 400 тысяч человек, среди которых молодежь составляла примерно 30%. Он добавил, что сейчас людей в возрасте до 30 лет насчитывается около 60 тыс., а это «где-то на 10% меньше чем то, что было в советское время». Премьер предложил найти способы, которые позволят увеличить турпоток в край, поскольку «природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки, потрясающая».

«И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке», - высказал он.