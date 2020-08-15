Мишустин предложил вернуть в сердца молодежи «советскую романтику» Камчатки
15 августа 2020, 07:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, почему молодежь перестала посещать Камчатку. По его словам, это связано не только с деньгами, но и с качеством жизни в регионе.
Мишустин отметил, что в 1970-х годах на Камчатке проживало более 400 тысяч человек, среди которых молодежь составляла примерно 30%. Он добавил, что сейчас людей в возрасте до 30 лет насчитывается около 60 тыс., а это «где-то на 10% меньше чем то, что было в советское время». Премьер предложил найти способы, которые позволят увеличить турпоток в край, поскольку «природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки, потрясающая».
«И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке», - высказал он.
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