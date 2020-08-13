Мишустин на шесть дней улетел на Дальний Восток

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13 августа 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Председатель правительства Михаил Мишустин прибыл на Дальний Восток с официальным визитом на шесть дней. Рабочая поездка премьера началась с Чукотки. Хабаровск и Владивосток Мишустин посетить не планирует.

Премьер в Анадыре посетит несколько социальных и производственных объектов и встретится с главой региона Романом Компиным.

Также Мишустин планирует после Чукотки направиться на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском он проведет совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока. Далее он направится Амурскую и Магаданскую области.

По информации ТАСС о планах премьера, Магадане Мишустин осмотрит социальные и инфраструктурные объекты, пообщается с губернатором Сергеем Носовым. В Амурской области у него планируется встреча с гражданами, посвященная реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Также глава кабмина поучаствует в запуске строительства нового предприятия.

«Российская газета» пишет, что вместе с Мишустиным на Дальний Восток прибыли более 60 человек, в том числе вице-премьеры, главы министерств и их заместители, руководители крупнейших российских компаний, госкорпораций и институтов. В рабочую поездку с премьером направились глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.