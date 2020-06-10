Врачи сравнили ситуацию со здравоохранением на Камчатке с геноцидом

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10 июня 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сибирь.Реалии

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Эпидемия корнавируса практически полностью остановила работу скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. В больницах региона массово болеют и умирают медработники, а пока еще здоровым медикам работать с зараженными COVID-19 приходится в постиранных одноразовых защитных костюмах.

Первыми говорить о нехватке средств индивидуальной защиты в больницах начали врачи Александр и Ирина Пересунько, которые уже переболели коронавирусом. «В данный момент у нас наблюдается ситуация, которую можно назвать как коллапс здравоохранения. Такого не бывало еще в нашей истории, в истории нашего города», - заявляют они.

Повальная эпидемия началась в мае. В конце месяца было зафиксировано 15 случаев заражения COVID-19 среди врачей, спустя две недели их стало больше 100. По информации местного Минздрава на вызовы могут выезжать только четыре машины скорой помощи и два автомобиля медицины катастроф – и это более чем на 180 тысяч жителей. Помимо этого, во всем регионе долгое время не было оборудованного госпиталя для пациентов с коронавирусом, а врачи работают в СИЗ, которые затем стирают и используют снова.

«На вызовы мы приезжали в стандартной экипировке, в обычных масках, хотя для защиты органов дыхания требуются респираторы третьего класса защиты... Я не должен вникать, кто и что должен давать. Я должен работать. Это прерогатива Минздрава, которая является государственной структурой, а не частной лавочкой», считает Александр.

Врачи в регионе признают, что система здравоохранения края критически перегружена, на Камчатке всплеск заболеваемости коронавирусом и пневмониями. «Еще до начала вспышки я понимал: если вирус доберется до Камчатки, то это будет точечная трагедия. Это один из самых худших российских регионов по уровню обеспечения населения медицинской помощью. В 2013 году, когда я прилетел сюда, ахнул: хуже медицины я не видел нигде», - признался врач Андрей Кубанов.