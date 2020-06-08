На Камчатке в Доме ребенка выявили очаг нового коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июня 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: служба дезинфекции, pixabay.com

Врио зампреда правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что в Доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском выявлен очаг распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в понедельник, 8 июня.

«По нашим данным, в Доме ребёнка COVID-19 подтверждён у 24 сотрудников, у большинства из них заболевание протекает бессимптомно. Сейчас под них готовятся места в госпитале, который будет развёрнут на базе санатория», - пояснил он.

Отмечается, что в регионе сложилась напряжённая ситуация с распространением коронавируса - число зараженных растет с каждым днем. Крупные очаги зафиксированы на станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского, в обсерваторах вахтовых работников ГОК «Аметистовое» и рыбообработчиков, приехавших на лососевую путину в Усть-Большерецкий район.

В Камчатском крае зарегистрировано 1168 случаев COVID-19, из них умерли 23 человека, выздоровели - 393.