На Камчатке вспышку коронавируса обнаружили на станции скорой помощи

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22 мая 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В Петропавловске-Камчатском на станции скорой помощи зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, рассказали в правительстве региона. Опасную инфекцию обнаружили у 38 сотрудников.

«По состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено заражение COVID-19 у 38 сотрудников станции, из которых 18 человек — водители. Эти данные в течение дня могут измениться, поскольку есть ряд анализов, по которым ещё нет официального подтверждения», - сказали в правительстве.

Отмечается, что в настоящее время на станции скорой помощи проведена дезинфекция, а также усилены меры по профилактике заражения коронавирусом.