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В Екатеринбурге у сотрудников «скорой» выявили COVID-19

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге у сотрудников «скорой» выявили COVID-19
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Коронавирус нового типа выявили у семи сотрудников одной из подстанций скорой помощи в Екатеринбурге. Соответствующую информацию предоставили в понедельник утром в оперативном штабе региона.

Все зараженные COVID-19 сотрудники скорой помощи были оперативно изолированы. Информации о состоянии инфицированных пока не поступало. К настоящему моменту круг их контактов определен, граждане помещены под медицинское наблюдение.

В оперштабе отметили, что подстанция продолжает работу в обычном режиме, соблюдаются все предписанные нормы безопасности.

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