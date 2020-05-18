В Екатеринбурге у сотрудников «скорой» выявили COVID-19

Коронавирус нового типа выявили у семи сотрудников одной из подстанций скорой помощи в Екатеринбурге. Соответствующую информацию предоставили в понедельник утром в оперативном штабе региона.
Все зараженные COVID-19 сотрудники скорой помощи были оперативно изолированы. Информации о состоянии инфицированных пока не поступало. К настоящему моменту круг их контактов определен, граждане помещены под медицинское наблюдение.
В оперштабе отметили, что подстанция продолжает работу в обычном режиме, соблюдаются все предписанные нормы безопасности.