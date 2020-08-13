Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Российская телеведущая заявила, что «методы» белорусских силовиков на протестах работают

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Российская телеведущая заявила, что «методы» белорусских силовиков на протестах работают
Фото: Ольга Скабеева, Instagram

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии. Кроме того, она отметила «решительность» местных силовиков.

«Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание, в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд», - высказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Скабеева добавила, что в республике протесты «пресекли практически за три дня». Однако она подчеркнула, что не поддерживает произвол милиции, но согласна, что данный метод работает, когда надо разогнать демонстрантов.

В Белоруссии люди с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста во всех городах. Служащие правопорядка массово отказываются выполнять приказы.

Ранее Белорусский ЦИК опубликовал обновлённые результаты по итогам выборов президента. 

БА

В мире

«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка

«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка

Еще один способ протеста мирных граждан Белоруссии против диктатуры и нечестных выборов - забастовки. Рабочие массово покидают свои места на заводах, рынках и стройках и требуют отставки Лукашенко.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью