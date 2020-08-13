Российская телеведущая заявила, что «методы» белорусских силовиков на протестах работают

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13 августа 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Ольга Скабеева, Instagram

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии. Кроме того, она отметила «решительность» местных силовиков.

«Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание, в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд», - высказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Скабеева добавила, что в республике протесты «пресекли практически за три дня». Однако она подчеркнула, что не поддерживает произвол милиции, но согласна, что данный метод работает, когда надо разогнать демонстрантов.

В Белоруссии люди с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста во всех городах. Служащие правопорядка массово отказываются выполнять приказы.

Ранее Белорусский ЦИК опубликовал обновлённые результаты по итогам выборов президента.