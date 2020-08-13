Белорусский ЦИК опубликовал обновлённые результаты по итогам выборов президента

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13 августа 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта rec.gov.by/ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии 13 августа опубликовала данные по итогам выборов президента. Согласно данным ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по итогам голосования в Минске с 64,49% голосов.

Светлана Тихановская в Минске набрала 14,92% голосов. Андрей Дмитриев набрал 1,93%, Анна Канопацкая - 3,2%, Сергей Черечень - 2,05%. Против всех в столице проголосовали 10,01% избирателей.

Наибольшую поддержку Лукашенко получил в Могилевской области - 88,06% голосов. Ранее сообщалось, что всего по предварительным данным он получил 80,08% голосов, Тихановская - 10,09%.

Итоги президентских выборов в Белоруссии вызвали возмущения граждан и массовые протесты. Люди выходят на улицы на несанкционированные акции с вечера воскресенья, 9 августа.

Милиция и ОМОН задерживают протестующих.