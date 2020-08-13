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«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка
Фото: соцсети

Еще один способ протеста мирных граждан Белоруссии против диктатуры и нечестных выборов - забастовка на предприятиях. Рабочие массово покидают свои места на заводах, рынках и стройках и требуют отставки Лукашенко.

Сегодня стало известно об акции протеста на заводе БелАЗ, одном из крупнейших градообразующих заводов. К нему присоединились работники «Гродно Азота», Белмедпрепаратов, Белгосфилармонии, «Гродножилстроя», «Терразита», Лидского Рынка, Dana Holdings.

Однако на самом заводе, несмотря на многочисленные видео в сети, эту информацию опровергают. В пресс-службе БелАЗа заявили, что производство не останавливалось, а сотрудники просто проводят встречу с руководством Жодино.

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Публикация от @belarus.segodnya

По поводу акции в стихотворной форме уже высказался даже Сергей Шнуров:

"Все проблемы наружу вылазят,
Если их двадцать лет не решали.
Забастовка, теперь на Белазе.
Лукашенко поддержка большая!
Вышли сотни людин,
И кричат как один,
Уходи!
Уходи!
Уходи!"

БИ

В мире

«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка

«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка

Еще один способ протеста мирных граждан Белоруссии против диктатуры и нечестных выборов - забастовки. Рабочие массово покидают свои места на заводах, рынках и стройках и требуют отставки Лукашенко.

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