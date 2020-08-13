«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка

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13 августа 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Еще один способ протеста мирных граждан Белоруссии против диктатуры и нечестных выборов - забастовка на предприятиях. Рабочие массово покидают свои места на заводах, рынках и стройках и требуют отставки Лукашенко.

Сегодня стало известно об акции протеста на заводе БелАЗ, одном из крупнейших градообразующих заводов. К нему присоединились работники «Гродно Азота», Белмедпрепаратов, Белгосфилармонии, «Гродножилстроя», «Терразита», Лидского Рынка, Dana Holdings.

Однако на самом заводе, несмотря на многочисленные видео в сети, эту информацию опровергают. В пресс-службе БелАЗа заявили, что производство не останавливалось, а сотрудники просто проводят встречу с руководством Жодино.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @belarus.segodnya 13 Авг 2020 в 3:37 PDT

По поводу акции в стихотворной форме уже высказался даже Сергей Шнуров:

"Все проблемы наружу вылазят,

Если их двадцать лет не решали.

Забастовка, теперь на Белазе.

Лукашенко поддержка большая!

Вышли сотни людин,

И кричат как один,

Уходи!

Уходи!

Уходи!"