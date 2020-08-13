В России за сутки умерли более 120 человек с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: человек в маске, Xinhua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за сутки от коронавируса нового типа в России скончались более 120 человек. Об этом стало известно в четверг, 13 августа.

«За последние сутки подтверждено 124 летальных случая... За весь период по России умерло 15 384 человека», - пояснили в ведомстве.

При этом от COVID-19 в Москве умерли 11 пациентов, в Санкт-Петербурге-15, в Кемеровской области – 2.

Названы регионы с наибольшим количеством зараженных коронавирусом.

Ранее врач-кардиолог Анатолий Трифонов назвал признаки, которые указывают на приближение смерти. По его словам, «все симптомы в буквальном смысле написаны на лице».