В России выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом

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13 августа 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:медик, Xinhua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 907 758 человек. Об этом стало известно в четверг, 13 августа.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 057 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1331 (26,3%) без клинических проявлений … полностью выздоровело 6 098 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве – 692, Свердловской области – 162, Санкт-Петербурге – 160, Московской области – 148 и Нижегородской области – 130.