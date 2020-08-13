В России выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом
13 августа 2020, 10:51[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 907 758 человек. Об этом стало известно в четверг, 13 августа.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 057 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1331 (26,3%) без клинических проявлений … полностью выздоровело 6 098 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве – 692, Свердловской области – 162, Санкт-Петербурге – 160, Московской области – 148 и Нижегородской области – 130.
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