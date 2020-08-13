Кардиолог назвал признаки, которые указывают на приближение смерти

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13 августа 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: мужчина, pixabay.com

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал, какие признаки указывают на приближение смерти. По его словам, «все симптомы в буквальном смысле написаны на лице».

Трифонов отметил, что у пациента, который имеет сердечно-сосудистые заболевания, за 10–15 дней до летального исхода можно заметить главные признаки. Специалист добавил, что у больного могут возникнуть недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи, а также расширение зрачков и частые потери сознания.

«Главные, предшествующие смерти симптомы, - это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости», - пояснил он. Еще могут встречаться отечность конечностей и лихорадка, уточнил он.

Трифонов подчеркнул, что после таких признаков смерть может наступить в ближайшие 1,5–2 часа. Он призвал незамедлительно обратиться к врачу, если выявлены признаки описанной клинической картины.