Врачи научились предугадывать близость смерти по глазам

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 августа 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Глаз. Фото: pixabay.com

Исследователи обнаружили зависимость между размером зрачка пациента и риском скорой смерти. В двухлетних наблюдениях приняли участие 870 человек.

Врачи разделили испытуемых на две группы: с маленькими зрачками и большими. Оказалось, что люди, страдающие от сердечной недостаточности и имеющие маленькие зрачки, умирали вдвое чаще чем те пациенты, у которых зрачки были больше. Также люди из первой группы вдвое чаще повторно попадали в больницу, тогда как испытуемые из второй группы возвращались в стационар лишь в 28 процентах случаев.

«Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью», - резюмировали ученые.