Врачи научились предугадывать близость смерти по глазам
11 августа 2020, 21:47[ «Аргументы Недели» ]
Исследователи обнаружили зависимость между размером зрачка пациента и риском скорой смерти. В двухлетних наблюдениях приняли участие 870 человек.
Врачи разделили испытуемых на две группы: с маленькими зрачками и большими. Оказалось, что люди, страдающие от сердечной недостаточности и имеющие маленькие зрачки, умирали вдвое чаще чем те пациенты, у которых зрачки были больше. Также люди из первой группы вдвое чаще повторно попадали в больницу, тогда как испытуемые из второй группы возвращались в стационар лишь в 28 процентах случаев.
«Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью», - резюмировали ученые.
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