Мишустин объяснил, как снизить риски заболевания COVID-19 среди медиков

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13 августа 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Михаил Мишустин, сайт Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что снизит риск заражения новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников. Своим мнением глава правительства поделился в ходе общения с сотрудниками Чукотской окружной больницы в четверг, 13 августа.

«Вчера … была зарегистрирована вакцина, и институт Гамалеи, который является разработчиком этой вакцины, сегодня уже приступил к реализации проекта производства этой вакцины … В зависимости от того, как пойдет этот процесс, я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными», - высказал он, отметив, что медики получат препарат одними из первых.

При этом Мишустин напомнил, что президентские выплаты сохранены до сентября, а день работы с такими больными будет засчитываться в пенсионный стаж за два дня.

На вопрос сотрудницы, возможно ли приобретение дополнительного рентгеновского оборудования для участковых больниц и врачебных амбулаторий, чтобы создать в регионе единую информационную сеть и повысить доступность медпомощи для населения, премьер ответил, что, скорее всего, предложение будет удовлетворено.