Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

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10 августа 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 августа, заявил, что медицинским работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом нового типа пенсионный стаж будут начислять особым образом.

По словам премьера, один день помощи зараженным COVID-19 будет засчитываться в стаж как два рабочих дня. Подчеркивается, что данная норма будет действовать с 1 января до конца сентября.

Михаил Мишустин отметил, что уже подписал соответствующее постановление и уточнил, что данное решение было принято по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Премьер-министр подчеркнул, что эта мера позволит примерно четырем тысячам врачей и других медработников досрочно выйти на пенсию.