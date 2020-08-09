Правительство одобрило выделение средств на выплаты медикам за работу с «коронавирусными» пациентами

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9 августа 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь, фото: pixabay.com

Российское правительство одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и работникам, участвующим в оказании лечения и специальной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина. Правительство выделит из резервного фонда около 15 миллиардов рублей. Эта сумма основана на прогнозе российских регионов за июль.

Медики - профессионалы получат выплаты в соответствии с занимаемой должностью. Выплаты положены и специалистам, которые помогают гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения новой инфекцией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 июня подписал постановление о продлении дополнительных выплат соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, до 15 сентября.

Президент России Владимир Путин в апреле предложил дополнительно выплачивать врачам 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, а младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, работающим с пациентами при лечении коронавируса. Врачам скорой помощи положены выплаты в 50 тысяч рублей, фельдшерыам, медсестрам и водителям скорых — по 25 тысяч рублей.