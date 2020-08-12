Правительство распределит на обеспечение школьников горячим питанием 22 млрд рублей
12 августа 2020, 14:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Российский премьер-министр Михаил Мишустин 12 августа заявил, что правительство страны распределит в этом году 22 миллиарда рублей на обеспечение горячего питания для учеников начальных классов.
По словам Мишустина, сегодня в правила предоставления субсидии будут внесены изменения – 22 млрд рублей будут направлены на предоставление горячего питания гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее.
До этого федеральная субсидия на организацию горячего питания могла быть получена только теми российскими регионами, где абсолютно все школы к этому готовы. Поэтому там, где лишь несколько учебных заведений подготовиться не успели, без федеральной поддержки могли остаться все. "Мы считаем это несправедливым", – заметил Мишустин.
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