В Совфеде продолжат проверять готовность регионов к организации горячего питания в школах

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18 июня 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Елена Зленко. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко заявила о «значительном разбросе» показателей состояния системы организации питания в школах разных регионов.

Комитет направил в субъекты запрос о представлении информации о наличии в школах необходимой инфраструктуры, оборудования столовых и буфетов, налаженной системы снабжения, качества продуктов.

«Судя по 74 поступившим ответам, в большинстве регионов уделяется недостаточное внимание этим вопросам», – отметила Зленко.

Парламентарий считает, что важно проработать вопрос необходимости разработки нормативного акта, устанавливающего требования к качеству пищевых продуктов, а также добавила, что профильный комитет СФ продолжит мониторинг состояния готовности субъектов к организации горячего питания в школах.