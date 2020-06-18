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В Совфеде продолжат проверять готовность регионов к организации горячего питания в школах

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде продолжат проверять готовность регионов к организации горячего питания в школах
Сенатор Елена Зленко. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко заявила о «значительном разбросе» показателей состояния системы организации питания в школах разных регионов.

Комитет направил в субъекты запрос о представлении информации о наличии в школах необходимой инфраструктуры, оборудования столовых и буфетов, налаженной системы снабжения, качества продуктов.

«Судя по 74 поступившим ответам, в большинстве регионов уделяется недостаточное внимание этим вопросам», – отметила Зленко.

Парламентарий считает, что важно проработать вопрос необходимости разработки нормативного акта, устанавливающего требования к качеству пищевых продуктов, а также добавила, что профильный комитет СФ продолжит мониторинг состояния готовности субъектов к организации горячего питания в школах.

ДВа

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