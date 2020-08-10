Новые запреты для купальщиков введены на пляжах Анапы

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10 августа 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На пляжах Анапы введены новые запреты для купальщиков. Отдыхающим придется обойтись без надувных кругов и матрасов. Также на анапских пляжах нельзя использовать катамараны. Причина запрета на использование надувных плавсредств и катамаранов – сильный отжимной ветер. Ветер, как предупреждает управление гражданской обороны и защиты населения города, делает безобидное пляжное развлечение опасным для жизни и здоровья курортников.

Ни один сезон не обходится без сообщений об отдыхающих, которых на надувных матрасах или легких катамаранах унесло в открытое море. Именно сильный отжимной ветер мешал беспечным купальщикам вернуться на пляж самостоятельно, напоминают анапские спасатели, обращаясь к курортникам с просьбой соблюдать меры личной безопасности и не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье.

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что в начале июля на всех пляжах Анапы введен запрет на купание. Власти города обратились к жителям и гостям курорта с просьбой позаботиться о своей безопасности и временно обойтись без морских купаний. Как уточнили в городском Управлении гражданской обороны и защиты населения, запрет на купание связан со штормом и сильным донным течением, опасным как для новичков, так и для опытных пловцов.