В ПФР ответили на вопросы по поводу пособия 10 тысяч рублей на детей в августе

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9 августа 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

фото: pixabay.com

В Пенсионный фонд России все больше россиян звонят по поводу пособия 10 тысяч рублей на ребенка за август. Количество подписей под соответствующей петицией перевалило за 230 тысяч. Семьи, в которых есть дети с 3 до 16 лет, получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июне и июле.

11 мая о выплатах объявил Владимир Путин. Россияне надеялись получить такую же выплату и за август.

Сейчас родители начали собирать детей в школу. Многие схватились за головы. Не хватает денег ни на новые канцтовары, ни на одежду и обувь. Особенно тем семьям, в которых кто-то из родителей оказался без работы.

На горячей линии ПФР сообщили, что «никакого официального решения по поводу выплат единовременного пособия на детей в третий раз нет». Пока можно получить две выплаты по 10 000 на ребенка с трех до 16 лет, кто еще их не получил. (За назначением выплаты можно обратиться до 1 октября, для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Также можно обратиться в отделение ПФР по месту жительства, пребывания или фактического проживания).

В ПФР говорят, что получают сотни звонков по этому поводу ежедневно. Но ПФР ничего не решает, просто выполняет указы властей. Документ о выплатах на детей за август пока нет.