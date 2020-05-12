Правительство РФ утвердило правила получения разовой выплаты на детей от 3 до 16 лет

Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми до 16 лет, о которых 11 мая объявил президент России Владимир Путин.
Речь идет о разовой выплате в 10 тысяч рублей, которую может получить каждая российская семья, имеющая детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
Согласно документу, для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Также можно обратиться в отделение ПФР по месту жительства, пребывания или фактического проживания.
На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты – не более трех дней. Выдавать деньги начнут с 1 июня, а подать заявление можно до 1 октября 2020 года.
Ранее сообщалось, что сайт госуслуг не выдержал натиска после обращения Владимира Путина.