Сайт госуслуг не выдержал натиска после обращения Владимира Путина

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11 мая 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

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Портал государственных услуг перестал работать сразу же после обращения российского лидера. В нём Владимир Путин предоставил населению льготы и выплаты, в первую очередь - семьям с детьми.

Большинство выплат и пособий граждане могут оформить через данный сайт. Желающих получить деньги оказалось очень много, портал не выдержал нагрузки и теперь недоступен. При этом Владимир Путин говорил о том, что обратиться на сайт Госуслуг можно будет с завтрашнего дня.

Войти сейчас на сайт Госуслуг невозможно как со стационарных компьютеров, так и со смартфонов.