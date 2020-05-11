Путин рассказал о новых мерах поддержки россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 мая 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, деньги

В связи с эпидемией коронавируса нужны дополнительные действия по поддержке бизнеса и прямая помощь российским гражданам, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Нуждающиеся семьи с детьми смогут один раз получить около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне сразу за полгода.

Детские пособия будут увеличены с 3375 рублей в два раза.

С 1 июня произведут единоразоую выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

Президент РФ предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере 5 тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля. По его словам, помощь в целом получат 27 млн российских детей - от младенцев до школьников.

С 1 июня запустят специальную кредитную программу поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут.