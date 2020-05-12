В правительстве уточнили способы обращения за выплатами семьями с детьми от 3 до 16 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В правительстве РФ сегодня уточнили способы обращения за единовременными выплатами семьями с детьми от трёх до 16 лет, о которых 11 мая сообщил Владимир Путин. Размер выплаты - 10 тысяч рублей на ребёнка.

В кабмине сообщили, что подать заявление на получение выплаты 10 тысяч рублей на детей с трех до 15 лет включительно можно дистанционно через портал государственных услуг, при личном обращении в отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) или в МФЦ.

Правительство утвердило правила осуществления таких выплат. По 10 тысяч на ребенка с трех до 15 лет включительно можно будет получить с 1 июня. На рассмотрение соответствующего заявления положено не более пяти дней, на выплату - не более трех дней. За назначением выплаты можно обратиться до 1 октября.

Напомним, семьи россиян, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в пять тысяч рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения также достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись непосредственно в ПФР.

Напомним, вчера портал госуслуг перестал работать сразу же после обращения Путина к населению льготы и выплаты, в первую очередь - семьям с детьми.