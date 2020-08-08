Власти Хабаровского края прокомментировали проект о полетах бизнес-классом

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8 августа 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: салон самолета, pixabay.com

Власти Хабаровского края отреагировали на сообщение о публикации документа, в соответствии с которым расходы на поездки чиновников должны возмещаться по тарифам бизнес-класса из регионального бюджета.

«Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе», - пояснили в пресс-службе правительства.

Собеседник отметил, что виновные будут наказаны.

Ранее врио губернатора Михаил Дегтярев прокомментировал разрешение вернуть местным чиновникам возможность летать в командировки бизнес-классом.