Власти Хабаровского края прокомментировали проект о полетах бизнес-классом
8 августа 2020, 09:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Власти Хабаровского края отреагировали на сообщение о публикации документа, в соответствии с которым расходы на поездки чиновников должны возмещаться по тарифам бизнес-класса из регионального бюджета.
«Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе», - пояснили в пресс-службе правительства.
Собеседник отметил, что виновные будут наказаны.
Ранее врио губернатора Михаил Дегтярев прокомментировал разрешение вернуть местным чиновникам возможность летать в командировки бизнес-классом.
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