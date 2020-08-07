Дегтярев намерен вернуть хабаровским чиновникам возможность летать

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Полтора года назад Сергей Фургал пересадил министров в эконом-класс. Однако теперь новый врио губернатора Хабаровского края решил вернуть чиновникам возможность летать бизнесом-классом.

Соответствующий проект документа, который предусматривает возвращение к прежнему порядку полетов, уже появился на официальном сайте правовой информации региона.

Документом будет отменено решение экс-губернатора Сергея Фургала.

— Я подписал документ об изменениях. Теперь все члены правительства, за исключением первых заместителей председателя, будут летать только экономклассом. Если чиновник захочет куда-то полететь бизнесом — только за свой личный счет. Все командировки сегодня подписываются мной и осуществляются исключительно с моего согласия. Я знаю передвижение всех министров и руководителей комитетов, - заявлял в марте 2019 Сергей Фургал.

Теперь же из бюджета региона чиновникам будут оплачиваться более комфортные условия полета.

— Воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса, морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров, железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса, - говорится в проекте постановления.