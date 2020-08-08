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Дегтярев прокомментировал разрешение хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дегтярев прокомментировал разрешение хабаровским чиновникам летать бизнес-классом
Фото: Михаил Дегтярев, duma.gov./globallookpress.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отреагировал на сообщение о разрешении вернуть местным чиновникам возможность летать в командировки бизнес-классом за счет краевого бюджета.

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом-класс. См. пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны», - пояснил он.

Кроме того, в пресс-службе регионального правительства отметили, что будут выяснять кто инициировал эти изменения и почему документ появился на портале без согласования с Дегтяревым.

Сам врио губернатора обратился к гражданам с вопросом, сколько должен миллиардов привлечь министр, чтобы компенсировать ему перелет бизнес-классом. 

Ранее соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации Хабаровского края.

БА

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