Хабаровск вновь вышел на митинг за свободу Фургалу. 29-й день подряд регион требует, чтобы Москва его услышала

Аргументы Недели → Общество 13+

8 августа 2020, 06:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровском крае люди вновь вышли на акцию протеста против ареста экс-губернатора Сергея Фургала. 29-день подряд люди требуют, чтобы власть в Москве их услышала. И если в самом начале еще раздавались голоса, что митинги проплачены, то сейчас становится понятно, что люди не готовы отступать и сдаваться по собственной воле. Хабаровчане требуют открытого суда присяжных для бывшего главы региона и не только. "Кричите громче, нас не слышит Москва,нас не слышит правительство!", "Мы здесь власть!", "Полиции позор!", "Слуги народа, знайте свое место!", - звучат лозунги у Дома Правительства, которые становятся все более политичными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Новости России ⚙️24/7 (@zhiza24) 7 Авг 2020 в 7:54 PDT

Кроме того, чать плакатов, которые держат в руках протестующие, посвящен Михаилу Дегтяреву, у которого похоже вообще нет шанса стать избранным губернатором. Тем более, что начал он свою деятельность с того, что отменил решения Фургала, за которые люди и назвали его "народным губернатором".