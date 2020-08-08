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Официальная статистика. В Хабаровске больше 30 тысяч человек вышли на митинг за свободу Фургала, но мэрия насчитала только три

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

Официальная статистика. В Хабаровске больше 30 тысяч человек вышли на митинг за свободу Фургала, но мэрия насчитала только три

О том, как реально проходят митинги протеста  в Хабаровске можно узнать только из социальных сетей, федеральные СМИ молчат, делая вид, что ничего не происходит. По фотографиям и сообщениям самих хабаровчан, в акции участвует более 30 тысяч человек, заполнены главные улицы города.

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Однако официальная позиция другая. По оценке администрации Хабаровска, на очередной митинг в поддержку бывшего главы региона вышли 2,8 тыс. человек. «Активность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. У граждан появляется понимание опасности пребывания в местах массового скопления людей для здоровья и семейного бюджета», — цитирует РБК мэрию.

"Полностью заполнена улица Тургенева, а Дегтярев опять скажет Соловьеву: "Человек 20-30 ходят там...", - комментируют события  в сети. Кроме того, телеканал "Дождь" ведет прямую трансляцию на YouTube.

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БИ

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