Официальная статистика. В Хабаровске больше 30 тысяч человек вышли на митинг за свободу Фургала, но мэрия насчитала только три

Аргументы Недели → Общество 13+

8 августа 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

О том, как реально проходят митинги протеста в Хабаровске можно узнать только из социальных сетей, федеральные СМИ молчат, делая вид, что ничего не происходит. По фотографиям и сообщениям самих хабаровчан, в акции участвует более 30 тысяч человек, заполнены главные улицы города.

View this post on Instagram A post shared by ????Новости России ⚙️24/7 (@zhiza24) on Aug 7, 2020 at 10:36pm PDT

Однако официальная позиция другая. По оценке администрации Хабаровска, на очередной митинг в поддержку бывшего главы региона вышли 2,8 тыс. человек. «Активность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. У граждан появляется понимание опасности пребывания в местах массового скопления людей для здоровья и семейного бюджета», — цитирует РБК мэрию.

"Полностью заполнена улица Тургенева, а Дегтярев опять скажет Соловьеву: "Человек 20-30 ходят там...", - комментируют события в сети. Кроме того, телеканал "Дождь" ведет прямую трансляцию на YouTube.

Хабаровск вновь вышел на митинг за свободу Фургалу. 29-й день подряд регион требует, чтобы Москва его услышала