«Отменяет все, что сделал Фургал», врио губернатора Хабаровского края разрешит чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил вернуть местным чиновникам возможность летать в командировки бизнес-классом за счет краевого бюджета. Делается все это, как всегда, в интересах народа.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале края. Оказывается, все беды региона именно потому, что чиновникам не оплачивали перелет в Москву. Дегтярев на своей странице Instagram заявил, что участие региона всего в 25 из 40 государственных программ связано с тем, что местные министры практически не ездили в командировки в Москву и не отстаивали там интересы Хабаровского края. «Встречаться там надо с федеральными министрами, отстаивать интересы края и привлекать средства из федерального бюджета в наш краевой бюджет в интересах людей, жителей края», - написал он.

Ну хорошо, а в эконом классе, как большинству россиян, чиновникам летать статус не позволяет? Кроме бизнес-класса в самолетах, хабаровские чиновники теперь смогут за счет бюджета пользоваться каютами класса «люкс» в водном транспорте, а также вагонами СВ в поездах.

"Начинает ломать все, что сделал Фургал", - комментируют начинания врио хабаровчане.