Правительство Хабаровского края решило не продавать яхту «Виктория», которую выставил на торги Сергей Фургал

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство края купило яхту еще в 2006 году. На ней устраивали приёмы уважаемых гостей, фуршеты и другие тусовки. Но, когда к власти пришел Фургал, он значительно урезал расходы местных чиновников и попросил «Викторию» продать.

Предмет роскоши, на содержание которого в год тратились сотни тысяч рублей, продать не успели, губернатора арестовали, а в край приехал Михаил Дегтярёв. В итоге яхту с продажи сняли, причем за несколько дней до окончания приёма заявок. Такое распоряжение отдала министр имущественных отношений края Марина Костина. С чем связано такое решение, пока непонятно, но за два года никто так и не решился потратить 60 миллионов рублей на «Викторию», пишет канал "Mash".

Кстати, сегодня же Дегтярёв заявил, что он планирует отменить еще одно популярное в народе решение Фургала. Речь про запрет местным чиновникам летать в бизнес-классе за бюджетные деньги. Всё это, по словам Дегтярева, только ради жителей Хабаровского края.