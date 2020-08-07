Правительство Хабаровского края решило не продавать яхту «Виктория», которую выставил на торги Сергей Фургал
7 августа 2020, 18:01[ «Аргументы Недели» ]
Руководство края купило яхту еще в 2006 году. На ней устраивали приёмы уважаемых гостей, фуршеты и другие тусовки. Но, когда к власти пришел Фургал, он значительно урезал расходы местных чиновников и попросил «Викторию» продать.
Предмет роскоши, на содержание которого в год тратились сотни тысяч рублей, продать не успели, губернатора арестовали, а в край приехал Михаил Дегтярёв. В итоге яхту с продажи сняли, причем за несколько дней до окончания приёма заявок. Такое распоряжение отдала министр имущественных отношений края Марина Костина. С чем связано такое решение, пока непонятно, но за два года никто так и не решился потратить 60 миллионов рублей на «Викторию», пишет канал "Mash".
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