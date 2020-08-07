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Советник Путина оценил слова Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Советник Путина оценил слова Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»
фото: завод, pixabay.com

Советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев прокомментировал заявление основателя компании Microsoft Билла Гейтса о том, что изменение климата приведет к глобальному экологическому кризису.

«В том, что говорит Билл Гейтс, нет ничего принципиально нового и неожиданного. Оценки от последствий и ущерба климатических изменений, влияния на экономику и смертность делались и на уровне отдельных стран, и международных организаций … вывод всегда однозначен – человечество уже сегодня должно приложить максимум усилий для минимизации влияния своей негативной деятельности на климатическую систему», - высказал он. 

Эдельгериев согласен, что ущерб от климатических изменений существенно выше, чем ущерб от «ковидовского» кризиса. Однако он объяснил, что затраты России, с ее значительным потенциалом повышения энергоэффективности, на тонну сокращенных выбросов СО2 будут существенно ниже, чем у США. Советник Путина добавил, что многие инновационные проекты позволяют сохранить экологию и уменьшить операционные затраты предприятий. По его словам, «большие цифры» в прогнозах  противников борьбы с климатическими изменениями связаны с «нежеланием вкладывать ресурсы в экологически чистое развитие и проводить модернизацию промышленности». 

БА

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