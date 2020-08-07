Эколог прокомментировал высказывание Билла Гейтса о «катастрофе страшнее COVID-19»

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7 августа 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сухие деревья, pixabay.com

Член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов оценил заявление основателя компании Microsoft Билла Гейтса о том что изменение климата приведет к глобальному экологическому кризису.

По мнению Усманова, это является только частью проблемы, а значительно большую опасность представляют различные захоронения – радиоактивные, химические, а также отходы жизнедеятельности человека. Их ядовитые вещества посредством грунтовых вод угрожают коллапсом по всему миру.

Напомним, ранее Билл Гейтс предрек планете экологический кризис, последствия которого превысят вред от пандемии коронавируса нового типа.