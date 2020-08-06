Билл Гейтс считает, что пандемия не так страшна, как то, что ждет планету

Аргументы Недели → В мире 13+

6 августа 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Билл Гейтс, фото: открытые источники

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что последствия экологического кризиса будут страшнее вреда от пандемии коронавирусной инфекций. Об этом он написал в своем блоге.

"Всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису: изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата могло быть еще хуже", – написал он. Гейтс отметил, что понимает, "сейчас трудно думать о такой проблеме, как изменение климата" "Но тот факт, что более высокие температуры кажутся далеким будущим, не делает их менее серьезной проблемой — и единственный способ избежать наихудших возможных климатических последствий — это активизировать наши усилия сейчас", — считает ученый. По мнению Гейтса, изменение климата приведет к большей смертности, чем коронавирус. Он также предрекает огромный ущерб для экономики.

По его мнению, чтобы избежать катастрофы, необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Учеными названа более серьезная угроза для человечества, чем коронавирус