Учеными названа более серьезная угроза для человечества, чем коронавирус

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30 июля 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

загрязнение воздуха, фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Есть кое-что пострашнее для человечества, чем коронавирус, туберкулез, СПИД и другие заболевания. И это - загрязнение воздуха, следует из отчета организации AQLI, регулярно составляющей Индекс качества воздуха.

Загрязненный воздух сокращает жизнь каждого человека на Земле на 2 года. Причем есть страны, где этот показатель гораздо больше. Так, исследователи приводят данные о том, что из-за вредных выбросов в Индии и Бангладеш продолжительность жизни в среднем сокращается почти на 10 лет. Основным загрязнителем считается топливо, которое при сжигании попадает в воздух: человек вдыхает его, и все вредные частицы оседают в организме. "Воздействие загрязнения воздуха также является ключевым фактором риска COVID-19,- сказано в исследовании. -Правительства должны уделять приоритетное внимание качеству воздуха после пандемии".

Благодаря жесткой политике по выбросам такие страны, как США, страны Европы, Япония и Китай добились улучшения показаний по чистоте воздуха.