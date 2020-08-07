В Краснодаре завершились общественные обсуждения Генплана города

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7 августа 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В столице Кубани завершились общественные обсуждения Генплана города. Они продолжались в течение месяца –с 6 июля по 6 августа. Все это время краснодарцы активно вносили предложения и замечания в проект Генерального плана краевой столицы. В общей сложности в ходе общественных обсуждений горожане внесли в проект Генплана Краснодара более пяти тысяч замечаний и предложений.

Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в мэрии краевой столицы, с 10 августа по 10 сентября все внесенные замечания и предложения будет рассматривать Комиссия по землепользованию и застройке администрации Краснодара, затем проект Генплана подпишет глава Краснодара Евгений Первышов. После этого документ поступит на рассмотрение в городскую Думу.

Генеральный план Краснодара — это большая комплексная работа, которая началась в 2015 году. Документ разработал ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (город Санкт-Петербург).

Напомним, жители Краснодара могли сообщить о своих замечаниях и предложениях по Генплану города с 6 июля по 6 августа как онлайн, так и лично на 40 экспозициях в разных районах города.

Также в конце июля в Краснодаре прошли "круглые столы" с разработчиками Генплана города. Они прошли во всех внутригородских округах в течение четырех дней: 27, 28, 29 и 30 июля. К участию в них были приглашены представители краснодарских общественных организаций.