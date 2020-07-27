В Краснодаре пройдут круглые столы с разработчиками Генплана города

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Жители столицы Кубани получат возможность смогут обсудить Генплан Краснодара с его разработчиками. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Как уточняют в мэрии, «круглые столы» с разработчиками Генплана пройдут во всех внутригородских округах в течение четырех дней: 27, 28, 29 и 30 июля. К участию в них приглашены представители краснодарских общественных организаций.

Первый из четырех «круглых столов» по Генплану состоится в понедельник, 27 июля. Мероприятие начнется в 18:30 на улице Селезнева,244 в Карасунском округе. Следующий «круглый стол» проведут во вторник, 28 июля,в Центральном округе города по адресу улица Ставропольская, 77. Начнется он, как и предыдущий, в 18:30.

В среду, 29 июля, в 18:30 «круглый стол» начнется в Западном округе Краснодара по адресу улица Калинина, 339. В Прикубанском городском округе обсуждение Генплана с участием разработчиков и активистов-общественников состоится 30 июля в 18:30 на улице Атарбекова, 43.

Все «круглые столы» будут проводиться с учетом всех санитарных требований Роспотребнадзора, добавили в мэрии.

Напомним, общественные обсуждения проекта Генерального плана Краснодара проходят в несколько этапов. Свои замечания и предложения по Генплану жители города могут направить разработчикам с помощью специальной формы (golos.krd.ru), по адресу электронной почты str@krd.ru, а также «Почтой России» на адрес администрации города: 350000, г. Краснодар, улица Красная, 122, председателю комиссии по землепользованию и застройке.

Ранее "Аргументы недели Кубань" сообщали, что в понедельник, 27 июля, мэр Краснодара Евгений Первышов уходит в предвыборный отпуск.