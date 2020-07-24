Мэр Краснодара уходит в предвыборный отпуск

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели. Кубань», Фото: krd.ru ]

Мэр Краснодара Евгений Первышов уходит в длительный отпуск. Об этом глава столицы Кубани сообщил журналистам кубанских СМИ на брифинге 23 июля.

– С понедельника, 27 июля, мне необходимо уйти в предвыборный отпуск, – заявил мэр Краснодара.

Евгений Первышов также напомнил, что выборы в городскую Думу Краснодара пройдут в сентябре и что он как руководитель местного отделения «Единой России» возглавляет общепартийный список. В связи с этим, как уточнил мэр Первышов, с 27 июля изменится формат встреч с горожанами и представителями СМИ. Из-за ограничений выборного законодательства Евгений Первышов, по его словам, не сможет проводить эти встречи в том же формате, как ранее, в качестве главы города.

В единый день голосования, назначенный на 13 сентября, в Краснодарском крае пройдут выборы губернатора региона. Кроме губернатора, в этот день жители края будут выбирать депутатов представительных органов шести городских округов и 32 муниципальных районов. Также 13 сентября избиратели проголосуют за кандидатов на пост глав в18 сельских поселениях на территории края.