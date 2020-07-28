В Краснодаре продолжаются общественные обсуждения Генплана города

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Жители Краснодара могут сообщить о своих замечаниях и предложениях по Генплану города. Общественные слушания по проекту Генплана продолжаются в столице Кубани с 6 июля по 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

В администрации города также напоминают, что свои замечания и предложения краснодарцы и собственники земельных участков могут вносить как онлайн, так и лично на 40 экспозициях в разных районах города.

Кроме того, как предупреждают в мэрии, все официальные документы, карты и другие материалы проекта размещены только на сайте krd.ru.

Ознакомиться с проектом, а также изучить справочные и обучающие материалы о работе с картами можно в разделе genplan.krd.ru. В разделе golos.krd.ru можно посмотреть все материалы Генплана, а также официально внести свои замечания и предложения по проекту.

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что в Краснодаре пройдут «круглые столы» по Генплану с участием общественников и разработчиков проекта.